ستعطى شارة انطلاق الدوري الإسباني لكرة القدم "ليغا" يوم 15 آب/أغسطس المقبل التي سينزل فيها بطل الموسم المنقضي أتلتيكو مدريد ضيفاً على سلتا فيغو فيما يستضيف برشلونة فريق ريال سوسييداد على أن يكون ريال مدريد في ضيافة ديبورتيفو ألافيش.

ومثلما جرت العادة، ستتجه الأنظار في موسم 2021-2022 إلى مواجهة الكلاسيكو بين الغريمين التقليديين إذ ستقام مباراة الذهاب يوم 24 تشرين الأول/أكتوبر على أرض الكامب نو فيما سيكون لقاء العودة يوم 20 آذار/مارس 2022 في مدريد.

وستحمل الجولة الرابعة، التي ستقام يوم 12 أيلول/سبتمبر، في طياتها مواجهة من العيار الثقيل بين إشبيلية وبرشلونة.

ويستضيف أتلتيكو مدريد فريق برشلونة في الجولة الثامنة التي ستكون يوم 3 تشرين الأول/أكتوبر أما لقاء العودة فسيدور يوم 6 فبراير 2022.

وينزل إشبيلية ضيفاً على ريال مدريد في الجولة 15 التي ستدور يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر فيما يواجه فياريال فريق برشلونة في ذات الأسبوع.

وستشهد الجولة 17 من الدوري الإسباني مباراة قوية ومرتقبة بين الجارين، ديربي مدريد بين ريال وأتلتيكو يوم 12 كانون الأول/ديسمبر في حين يجرى لقاء الإياب يوم 8 مايو 2022.

وينزل أتلتيكو مدريد ضيفاً على إشبيلية في الجولة 18 التي ستقام يوم 19 كانون الأول/ديسمبر.