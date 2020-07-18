تعرف على آخر أخبار نادي برشلونة من قبل beIN SPORTS July 18, 2020 12:16 4:40 دقيقة يطلعكم مراسلنا أشرف بن عياد على آخر أخبار فريق برشلونة الذي فقد لقب الدوري الإسباني أمام غريمه الأزلي نادي ريال مدريد. برشلونة الإسباني الدوري الإسباني ليونيل ميسي -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة بارتوميو لم يقرر لحد الآن إقالة سيتيين 2:19 دقيقة سان جيرمان يكرم وفادة بيفيرين بسباعية نظيفة 2:43 دقيقة مناصرو الملكي يتجمعون بساحة ثيبيليس احتفاء باللقب 0:40 دقيقة ليدز يعود إلى الدوري الإنكليزي الممتاز بعد 16 عاما 0:35 دقيقة عودة محتملة للجماهير في بريطانيا خلال الخريف 0:56 دقيقة شورله يودّع عالم كرة القدم ! 0:31 دقيقة توماس باخ ينوي الترشح لولاية جديدة 0:40 دقيقة ألكانتارا ينتظر اتفاقاً بين ليفربول وبايرن 2:48 دقيقة تعرّف على سبب تفوّق ريال مدريد على جميع فرق الليغا 2:07 دقيقة بنزيمة "الاستثنائي" يُبهر عشاق ريال مدريد