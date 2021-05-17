وبحسب الجدول الصادر عن الرابطة، فإن المبارياتِ الحاسمةَ في هذه الجولة ستقام يوم السبت بدلاً من الأحد بناء على طلب نادي فياريال الذي سيخوض نهائي الدوري الأوروبي ضد مانشستر يونايتد في السادس والعشرين من الشهر الجاري، وعلى هذا ستقام مباراتا بلد الوليد أمام المتصدر أتلتيكو مدريد وريال مدريد ضد فياريال اللتين ستحددان بطل الليغا السبت في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

