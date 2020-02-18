تعاقد ريال مدريد مع رينيه يكشف استراتيجيته المستقبلية

وانضم رينيه البالغ من العمر 18 عاماً من فلامنغو في صفقة قدرتها وسائل إعلام بنحو 30 مليون يورو (32 مليون دولار) وهو ثالث لاعب برازيلي صاعد ينضم إلى ريال مدريد في آخر عامين بعد فينسيسوس جونيور في 2018 ورودريغو العام الماضي.

ومثل فينيسيوس ورودريغو سيبدأ رينيه جيسوس كارفالو مسيرته مع ريال في الفريق الثاني "كاستيا" وسيأمل في السير على خطى مواطنيه للعب مع الفريق الأول الموسم المقبل.

وقال بيريز خلال تقديم رينيه لوسائل الاعلام والجماهير على ملعب سانتياغو برنابيو اليوم: "يهتم النادي بضم لاعبين سيصبحون نجوم المستقبل، نحن نرحب اليوم بلاعب فاز بكأس ليبرتادوريس مع فلامنغو أحد أكبر الأندية في العالم وهو في 18 من عمره".

وقال رينيه وهو يغالب دموعه: "السعادة لا تسعني اليوم لأني حققت واحداً من أحلام طفولتي. أرغب في أن أصبح جزءاً من تاريخ هذا النادي العظيم".

ويخضع برنابيو لعملية تجديد شاملة بقيمة 525 مليون يورو وقال بيريز إن ريال مدريد يتطلع للمستقبل داخل وخارج الملعب.

وأضاف "يتم إعادة بناء هذا الاستاد بوتيرة سريعة تستشرف المستقبل. مع رغبتنا في بناء أفضل استاد في القرن 21 نحن ملتزمون بتطوير أفضل المواهب للمستقبل. ليس من السهل العثور على موهبة لكي تصبح من أساطير ريال مدريد".

