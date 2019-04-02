سقط برشلونة في فخ التعادل 4-4 أمام مضيفه فياريال، اليوم الثلاثاء، في المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل رباعية برشلونة البرازيليين فيليبي كوتينيو (12) ومالكوم (16) والأرجنتيني ليونيل ميسي (90) الأوروغوياني لويس سواريز (90+3)، في سجل النيجيري سامويل شيكوينزي () والكاميروني توكو إيكمبي (50) وفيسنتي إيبورا (62) والكولمبي كارلوس باكا (80) أهداف فياريال.

وأكمل فياريال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ألفارو غونزاليس في الدقيقة 86.

رفع برشلونة رصيده إلى 70 نقطة في الصدارة وتقلص الفارق بينه وبين ملاحقه أتلتيكو مدريد إلى 8 نقاط قبل المواجهة المنتظرة بينهما في المرحلة القادمة، فيما رفع فياريال رصيده إلى 30 نقطة وارتقى إلى المركز السادس عشر.

- نهاية المباراة المثيرة بالتعادل 4-4

90+3 - لويس سواريز يدرك التعادل لبرشلونة في الوقت القاتل.

90 - ليونيل ميسي يشعل الدقائق الأخيرة من المواجهة بتسجيل الهدف الثالث لبرشلونة من ركلة حرة مباشرة.

80 - الكولومبي كارلوس باكا يرفع الغلة إلى رباعية مستثمراً تمريرة رائعة من المميز سانتي كازورلا.

- أفضل لاعب في المباراة، النيجيري شيكويزي يتلاعب بدفاع برشلونة ويسدّد باحثاً عن الهدف الرابع لكن تير شتيغن أبعدها ببراعة.

62 - إيبورا يصدم الكتلان ويسجل الهدف الثالث لفياريال الذي حقق ريمونتادا مميزة ليقلب تأخره بهدفين نظيفن إلى تقدم 3-2.

60 - المدرب إرنيستو فالفيردي يستبدل فيليبي كوتينيو بليونيل ميسي.

50 - الكاميروني إيكمبي يخدع تير شتيغن ويسجل الهدف الثاني لفياريال تحت أنظار ميسي الذي يستعد للدخول.

- نهاية الشوط الأول بتفوق برشلونة بهدفين لهدف.

- سواريز يتكفّل بتسديد ركلة حرة مباشرة أبعدها الحارس سيرجيو أسينخو ببراعة وحافظ على أمل فريقه في العودة بالنتيجة في الشوط الثاني.

- بعد الهدف تجرّأ فياريال على التقدم باحثاً عن هدف ثان يقلب الطاولة على الفريق الكتالوني، وكان قريباً من ذلك في الدقيقة 32 لولا تدخل المدافع الفرنسي كليمون لونغليه.

- بسط برشلونة سيطرة شبه مطلقة على الـ 25 دقيقة الأولى من المباراة، فباستثناء تحركات المزعج شيكويزي لم يجد الفريق الكتالوني صعوبات كبيرة في التعامل مع منافسه.

23 - النشيط النيجيري شيكويزي ينجح في تقليص الفارق بتسجيل الهدف الأول لأصحاب الأرض.





- فيليبي كوتينيو يتلقى تمريرة جميلة من لويس سواريز لكنه فشل في تسجيل الهدف الثالث بعد أن أعاد القائم الأيسر محاولته.

16 - أفضل لاعب في صفوف برشلونة مالكوم يتلقى عرضية جميلة من التشيلي أرتورو فيدال ويضيف الهدف الثاني للكتلان برأسية جميلة.

12 - البرازيلي مالكوم يقود هجمة مرتدة سريعة لبرشلونة ثم يمرّر لمواطنه البرازيلي كوتينيو الذي لم يجد صعوبة في تسجيل الهدف الأول للفريق الكتالوني.

- النيجيري شوكويزي يقود هجمة مرتدة وينفرد بالحارس الألماني لبرشلونة لكن الأخير يتألق ويتصدى ببراعة.

- أخطر الفرص في البداية جاءت لمصلحة فياريال من رأسية إيبورا حولها تير شتيغن إلى ركنية.

- بغياب أبرز نجومه، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بدأ برشلونة مواجهة الغواصات الصفراء وعينه على تحقيق فوز جديد يقربه خطوة إضافية من لقب الدوري الإسباني.

تشكيلة برشلونة