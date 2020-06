🚨 Here is the #SevillaFC starting XI for tonight's match 🆚 @FCBarcelona:



Vaclík - Jesús Navas, Diego Carlos, Koundé, Reguilón - Fernando, Jordán, Óliver - Ocampos, Munir, De Jong. #SevillaFCBarça #WeareSevilla pic.twitter.com/6TIHllTCl6