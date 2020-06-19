متابعة: مازن الريس



سقط برشلونة في فخ التعادل أمام مضيفه إشبيلية 0-0 في الأسبوع الثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، ليمنح فرصة ذهبية لريال مدريد لاستلام الريادة.

ولم يتمكن برشلونة على مدار تسعين دقيقة من فرض أسلوبه المعتاد بل كادت أن تتعرض شباكه للاهتزاز في أكثر من مناسبة.

وأشرك كيكي سيتين أوراقه الرابحة من البداية وعلى رأسهم الأوروغوياني لويس سواريز العائد من إصابة أبعدته لفترة طويلة.

وصار رصيد برشلونة 65 نقطة وباتت صدارته مهددة، إذ أن فوز ريال مدريد (62) على ريال سوسييداد سيجعل فريق العاصمة في الريادة نظراً لامتلاكه أفضلية المواجهات المباشرة، فيما صار رصيد إشبيلية 52 نقطة في المركز الثالث.

وحاول برشلونة بشتى الطرق اقتناص الفوز حتى أنّ حارسه الألماني تير شتيغن تقدم للتسجيل عند تنفيذ ركلة ركنية في الوقت بدل الضائع.

أبرز تفاصيل مباراة برشلونة وإشبيلية

(90+1) ريغيولين المعار من ريال مدريد يفوّت على إشبيلية فرصة الهدف القاتل بطريقة غريبة.

(73) تصدي جديد لمحاولة من ميسي الذي يبحث عن الهدف الأول.

ثلث ساعة على نهاية المباراة وغياب الفرص عن الدقائق القليلة الفائتة.

(58) محاولة مصدودة للويس سواريز كادت تقلب المباراة.

(55) إشبيلية يزداد الخطورة وهذه المرة المحاولة من أوكامبوس.

(49) محاولة خطيرة للأرجنتيني إيفر بانيغا لا تجد طريقها للمرمى.

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

المباراة تصبح أكثر إثارة مع بدء التخلي عن الحذر لكن النتيجة لا زالت سلبية (40).

(25) تسديدة من الكرواتي راكيتيتش تنحرف قليلاً عن المرمى.

(21) كونديه نفسه ينقذ إشبيلية بإبعاده المميز لتسديدة الأرجنتيني ليونيل ميسي من ركلة حرة مباشرة.

(11) تسديدة الفرنسي كونديه الخطيرة تمر بجوار مرمى الألماني تير شتيغن.

10 دقائق على البداية والتوازن والحذر السمة الأبرز حتى الآن.

(3) الأوروغوياني لويس سواريز الذي بدأ اليوم أساسياً افتتح فرص برشلونة بكرة لم تعذب الحارس.

انطلاق المباراة.

التشكيلة الرسمية لكل من برشلونة وإشبيلية