وافتتح كوكي التسجيل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 30 ثم أدرك البلجيكي عدنان يانوزاي التعادل لفريق سوسييداد في الدقيقة 87.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع بـ70 نقطة (ضمن المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا) فيما يأتي سوسييداد في المركز السادس بـ56 نقطة.

وضمن سوسييداد تأهله إلى "يوروبا ليغ" بإنهائه الموسم سادساً أمام غرناطة، السابع، الذي سيحصل على فرصة المشاركة في المسابقة اعتباراً من الأدوار التمهيدية بعد فوزه على بلباو 4-صفر.

وانهزم خيتافي، الثامن، أمام ليفانتي بهدف قاتل سجله خورخي مورينو في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

وفي مباراة أخرى، تعادل أوساسونا مع ريال مايوركا 2-2.