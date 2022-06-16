تشواميني متحمّس لتمثيل الميرينغي وحصد الألقاب من قبل beIN SPORTS June 16, 2022 09:47 1:18 دقيقة أعرب الفرنسي أورليان تشواميني المنضم حديثا إلى صفوف ريال مدريد عن سعادته بالانتقال إلى بطل أوروبا، مؤكداً رغبته في تمثيل الميرينغي على الفور، ومساعدته على تحقيق المزيد من الألقاب. تقارير إخبارية ريال مدريد أوريليان تشواميني -آخر الفيديوهات 1:43 دقيقة كير وجد التوليفة وأودوكا يعوّل على ثقة لاعبيه 2:33 دقيقة تغييرات كبيرة متوقعة في صفوف يوفنتوس 1:18 دقيقة تشواميني متحمّس لتمثيل الميرينغي وحصد الألقاب 0:50 دقيقة برشلونة يعلن تعاقده مع بابلو توري 2:49 دقيقة الأزمة تعصف ببوردو وتهوي به إلى الدرجة الثالثة 1:34 دقيقة برانكو يتحدث عن الهدف الأشهر في مسيرته 1:13 دقيقة بليشكوفا تعبر إلى ربع نهائي بطولة برلين 0:31 دقيقة كيريوس يصعد إلى ربع نهائي بطولة هاله 3:03 دقيقة أداء "أسود الأطلس" بقيادة خاليلودزيتش محل انتقادات 1:35 دقيقة التمياط يتحدّث عن زيارة الوفد السعودي