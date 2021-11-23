تشافي ينفي رغبة برشلونة في التعاقد مع بونجاح من قبل beIN SPORTS November 23, 2021 15:14 0:59 دقيقة ردا على سؤال لمراسل قنوات beIN SPORTS جمال جبالي، نفى تشافي إيرنانديث مدرب برشلونة رغبة النادي الكتالوني في التعاقد مع الجزائري بغداد بونجاح هداف السد القطري. وأكد مدرب برشلونة الجديد أنه لن يحاول ضم لاعبين من فريقه السابق، على الأقل حالياً. تقارير إخبارية الدوري الإسباني تشافي -آخر الفيديوهات 3:29 دقيقة مباراة برشلونة وبنفيكا - التغطية الخاصة 0:59 دقيقة تشافي ينفي رغبة برشلونة في التعاقد مع بونجاح 2:05 دقيقة أجمل اللقطات من مباريات الثلاثاء في الـ"NBA" 3:05 دقيقة ليل يرفع شعار الفوز أمام ريد بول سالزبورغ 3:07 دقيقة يونايتد يسعى للخروج من أزمته على حساب فياريال 0:57 دقيقة جارديم يسعى لإسعاد جماهير الهلال 1:03 دقيقة نهائي مرتقب بين الهلال وبوهانغ في استاد الملك فهد 3:29 دقيقة تشافي أمام أول امتحان جدي في مهمته الإنقاذية 2:59 دقيقة مواجهة محتدمة بين تشيلسي ويوفنتوس على الصدارة 0:37 دقيقة راموس ضمن قائمة باريس سان جيرمان للمرة الأولى