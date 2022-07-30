تشافي يشيد بأداء ليفاندوفسكي July 30, 2022 15:14 0:40 دقيقة أبدى تشافي إيرنانديث مدرب برشلونة سعادته التامة بما يقدمه روبيرت ليفاندوفسكي، مشيداً بإمكانياته والطريقة التي يساعد بها الفريق رغم عدم إحرازه أي هدف حتى الآن. مقابلات روبرت ليفاندوفسكي تشافي -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة ميلان يتوصل لاتفاق للتعاقد مع البلجيكي دي كيتلار 0:48 دقيقة وفاة المهندس القطري هلال الكواري 0:50 دقيقة بيع جميع تذاكر نهائي بطولة أوروبا للسيدات 0:40 دقيقة تشافي يشيد بأداء ليفاندوفسكي 0:45 دقيقة مونتشي يكشف حقيقة اهتمام تشيلسي بالفرنسي كوندي 0:36 دقيقة دورتموند يعلن غياب نجمه هالر لعدة أشهر 1:10 دقيقة ناغلسمان يؤكد قوة مستوى لايبزيغ 0:41 دقيقة فيرغسون سيتولى منصباً رسمياً في مانشستر يونايتد 0:54 دقيقة بوغبا يؤجل كافة الاستشارات الفنية المتعلقة بإصابته 0:36 دقيقة أرسنال يُعين أوديغارد قائداً للفريق