وكان برشلونة قدّم يوم أمس نجمه السابق تشافي لجماهير النادي الكتالوني في الـ"كامب نو" ووسائل الإعلام قادماً من نادي السد القطري بعقد يمتد حتى 2024.

وقال تشافي العائد إلى الكامب نو: "أشكر النادي وأشكر الجماهير التي رحبت بي بهذه الطريقة. بكل تأكيد نحن هنا في أفضل نادي في العالم وسأعمل بكل جهد لتحقيق النجاحات. يجب أن نفوز في كل مباراة".

في اليوم التالي لتوقيع عقده وظهوره في عرضه التقديمي الرسمي، بدأ تشافي العمل مباشرة مع فريقه الجديد، وإن كان ذلك بدون اللاعبين الدوليين الموجودين مع منتخباتهم. كما استدعى عدداً من اللاعبين من برشلونة ب.

وسيكون اللقاء الأول لتشافي كمدرب لبرشلونة ضد الجار إسبانيول في المرحلة 14 من الدوري الإسباني بتاريخ 20 من الشهر الحالي.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي برشلونة فإن الفريق سيتمرن في الـ 11.00 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا، يوم الأربعاء ويومي الخميس والجمعة أيضًا، بينما سيأخذ الفريق استراحة في عطلة نهاية الأسبوع.