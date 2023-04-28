تشافي يدعو لاعبيه إلى نسيان مباراة رايو فاييكانو من قبل beIN SPORTS April 28, 2023 19:55 1:09 دقيقة في المؤتمر الصحفي استعدادًا لمباراة فريقه أمام ريال بيتيس تحدّث تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن ضرورة عودة فريقه إلى الأداء الذي قدّمه أمام أتليتيكو مدريد ونسيان مباراة رايو فاييكانو. مقابلات ريال بيتيس الدوري الإسباني برشلونة تشافي -آخر الفيديوهات 4:49 دقيقة الوداد يتخطّى سيمبا ويبلغ نصف نهائي دوري الأبطال 3:32 دقيقة بوخوم يفرض التعادل على بوروسيا دورتموند 3:40 دقيقة ريال مدريد يستضيف ألميريا وعينه على النقاط الثلاث 0:42 دقيقة السد يتغلّب على الريان 0:40 دقيقة الشارقة يتوّج بلقب كأس رئيس دولة الإمارات 1:09 دقيقة تشافي يدعو لاعبيه إلى نسيان مباراة رايو فاييكانو 0:40 دقيقة ألكاراث يواصل حملة الدفاع عن لقبه في دورة مدريد 0:43 دقيقة برشلونة يُنهي تحضيراته لمواجهة ريال بيتيس 1:09 دقيقة روبليف يسير بثبات في دورة مدريد 1:23 دقيقة شيبا يؤكد جاهزية المغرب لأمم إفريقيا تحت 17 عامًا