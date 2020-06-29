وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن تشافي، الذي يدرب السد القطري حاليا، كان قريبا من تدريب برشلونة بدلا من ارنستو فالفيردي قبل تعيين كيكي سيتين في كانون الثاني/يناير الماضي.

ويتأخر برشلونة بفارق نقطتين عن ريال مدريد قبل ست جولات على نهاية الموسم.

وكشف تشافي البالغ عمره 40 عاما عن خططه المستقبلية في لقاء عبر الفيديو مع صحيفة سبورت الإسبانية اليومية قائلا ”أملي الأكبر الذي أسعى له الآن هو تدريب برشلونة وإعادته للانتصارات“.

وأضاف تشابي إنه سيبدأ من الصفر في حال توليه المسؤولية "أنا ابن النادي. أفضل العودة في التوقيت المناسب لبداية مشروع من الصفر. قلت لذلك عدة مرات لكنني أريد اتخاذ قرارات تتعلق بكرة القدم في برشلونة.

”من الواضح أنه بعد الانتخابات ستتضح الأمور بالطبع. أنا لا استبعد أي شيء. قدموا إلي في كانون الثاني/يناير وتحدثنا. أبلغتهم أن الظروف والتوقيت غير مناسبين“.

