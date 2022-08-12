تشافي يتحدّث عن أهداف برشلونة في الموسم الجديد من قبل beIN SPORTS August 12, 2022 20:20 0:19 دقيقة أكد مدرب نادي برشلونة الإسباني، تشافي إيرنانديث، أن أهداف فريقه في الموسم الجديد تتمثّل في التتويج بالألقاب مضيفاً أنّه يملك في الوقت الحالي تشكيلة على قدر كبير من الجودة. مقابلات الدوري الإسباني برشلونة تشافي إيرنانديث -آخر الفيديوهات 3:57 دقيقة أنشطة وفعاليات متنوّعة للمشجّعين خلال مونديال قطر 3:17 دقيقة لمحة عن منتجع المسيلة مقرّ إقامة المنتخب الفرنسي 3:04 دقيقة مدرب عربي وحيد في مونديال قطر 0:19 دقيقة تشافي يتحدّث عن أهداف برشلونة في الموسم الجديد 0:28 دقيقة تشافي واثق من نجاح قطر في تنظيم مونديال 2022 2:16 دقيقة المسلماني: "قطر جاهزة لاستضافة جماهير كأس العالم" 1:03 دقيقة الخاطر: "يصعب وصف مرحلة الاستعدادات لمونديال قطر" 0:45 دقيقة الجمال يؤكد جاهزية البنية التحتية لمونديال قطر 1:21 دقيقة الذوادي يتحدث عن استعدادات قطر لتنظيم مونديال 2022 4:58 دقيقة نبذة عن استاد الثمامة