وحاز لابورتا على ثقة معظم أعضاء برشلونة في انتخابات الرئاسة التي جرت الأسبوع الفائت، إذ وصل عدد المصوتين له إلى قرابة 30 ألفاً (30.184) مقابل قرابة 16 لمنافسه فونت (16.679) ومن ثم فريشا الذي حصل على أكثر من 4500 صوت (4769).

وبحسب الموقع الرسمي لنادي برشلونة جاءت نسبة الأصوات كـ54.28 بالمئة لصالح لابورتا مقابل 29.99 بالمئة لصالح فونت ومن ثم 8.58 بالمئة لصالح فريشا.

وسبق لتشافي أن عمل مع لابورتا كلاعب في الفترة الذهبية للنادي الكاتالوني، علماً أنّ اسمه طرح لاستلام الدفة الفنية في الموسم المنصرم عندما كان بارتوميو رئيساً لنادي برشلونة.

وأتت انتخابات رئاسة برشلونة في وقت حرج للغاية بسبب نتائج الفريق المحبطة في الآونة الأخيرة وإعلان ميسي رغبته في الرحيل قبل انطلاق الموسم بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية وفتح تحقيق بشأن رئيس النادي المستقيل ماريا بارتوميو على خلفية تعاقده مع شركة اتهمت بتشويه صورة أبرز نجوم النادي.

ويضع رئيس نادي برشلونة الجديد مسألة إقناع ميسي في البقاء ضمن أولوياته خاصة وأنّ النجم الأرجنتيني ارتبط اسمه بكل من باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنكليزي وغيرهما.