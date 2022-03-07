تشافي يؤكد أحقية برشلونة بالفوز من قبل beIN SPORTS March 7, 2022 12:30 0:53 دقيقة أكّد مدرب برشلونة تشافي إيرنانديث أحقية فريقه بالفوز مشيراً إلى أنّ المباراةَ كانت صعبةً وصنع فيها فريقه الكثير من الفرص. الدوري الإسباني برشلونة تشافي -آخر الفيديوهات 2:30 دقيقة ليلة تاريخية للصربي يوكيتش 0:43 دقيقة باريس سان جيرمان يواصل الإبهار 0:50 دقيقة بورتو يعزز صدارته للدوري البرتغالي 2:10 دقيقة أوستن يكتسح إنتر ميامي 0:44 دقيقة الإصابة تبعد مكيني عن يوفنتوس حتى نهاية الموسم 0:53 دقيقة تشافي يؤكد أحقية برشلونة بالفوز 0:45 دقيقة أياكس يحافظ على صدارة الدوري الهولندي 0:28 دقيقة لومير يرحل رسمياً عن تدريب النجم الساحلي 3:11 دقيقة مواجهة مرتقبة بطموحات مختلفة بين توتنهام وإيفرتون 0:56 دقيقة الكندية فرنانديس تُتوج بلقب دورة مونتيري