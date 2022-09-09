تشافي يأمل في فك عقدة قادش وتحقيق الفوز عليه من قبل beIN SPORTS September 9, 2022 23:25 0:42 دقيقة قبل مواجهةِ مضيفه قادش لحساب الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، أكد تشافي إيرنانديث مدربُ برشلونة أن الفرصة تبدو سانحة لرد الدين كرويا بعد أن فشل فريقُه في الفوز على الخصم الأندلسي خلال المواجهات الأربع الأخيرة في الليغا. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة قادش تشافي إيرنانديث -آخر الفيديوهات 1:20 دقيقة الشوربجي إلى نهائي بطولة قطر كلاسيك للاسكواش 0:42 دقيقة تشافي يأمل في فك عقدة قادش وتحقيق الفوز عليه 0:46 دقيقة حرمان المريخ السوداني من التعاقدات لثلاث فترات 9:33 دقيقة مراسم تتويج الهلال السعودي بلقب كأس سوبر لوسيل 1:00 دقيقة ياسر الشهراني: "الأجواء كانت جميلة" 1:49 دقيقة سيف الدين الجزيري يتحدث عن أسباب خسارة الزمالك 0:40 دقيقة المنتخب السنغالي يواجه بوليفيا ودياً 1:41 دقيقة سلمان الفرج: "الهلال استحق التتويج باللقب" 0:38 دقيقة شيكابالا يشيد بتنظيم كأس سوبر لوسيل 5:12 دقيقة الهلال السعودي بطلاً لكأس سوبر لوسيل