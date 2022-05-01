تشافي: "مواجهة مايوركا مهمة للغاية" من قبل beIN SPORTS May 1, 2022 11:30 0:49 دقيقة قال تشافي إيرنانديث مدرب برشلونة إن المواجهة المقبلة للفريق الكتالوني مهمة للغاية ضد ريال مايوركا حيث يأمل الفريق العودة إلى درب الانتصارات بعد أن خسر 3 مباريات على التوالي على أرضه في كافة المنافسات. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة تشافي إيرنانديث -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة تشافي: "مواجهة مايوركا مهمة للغاية" 2:23 دقيقة أنشيلوتي أول مدرب يتوّج بالدوريات الخمسة الكبرى 3:50 دقيقة أتلتيكو مدريد يخسر أمام أتليتك بيلباو 3:58 دقيقة ليون يضرب موعداً مع برشلونة في النهائي 0:35 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين فالنسيا وليفانتي 10:05 دقيقة ريال مدريد يحتفل بلقب الليغا مع جماهيره 0:53 دقيقة طرابزون سبور يتوج بلقب الدوري التركي 1:27 دقيقة غاري لينيكر يتحدّث عن تتويج ريال مدريد بالليغا 0:51 دقيقة التعادل يحسم مباراة لونس ونانت 4:45 دقيقة مانشستر سيتي يتجاوز مطب ليدز يونايتد بنجاح