تشافي منزعج من طريقة استقبال برشلونة March 13, 2023 17:32 1:14 دقيقة أبدى تشافي إيرنانديث مدرب برشلونة أسفه من الاستقبال العدائيّ الذي وجده برشلونة من جماهير أتليتيك بلباو. ووصف تشافي ذلك بالأمر غير الجيّـد للمجتمع، مشيداً في الوقت ذاته بالانتصار الذي حققه الفريق. مقابلات برشلونة تشافي -آخر الفيديوهات 0:51 دقيقة نادي قطر يقلب تأخره أمام الأهلي 1:14 دقيقة تشافي منزعج من طريقة استقبال برشلونة 0:50 دقيقة سبيتار يعلن مغادرة نيمار للمستشفى 1:16 دقيقة هزيمة مفاجئة لبوكا جونيورز 26:53 دقيقة المؤتمر الصحفي لمانشستر سيتي قبل مواجهة لايبتسيغ 1:41 دقيقة أتليتيكو مدريد يحل ضيفاً ثقيلاً على جيرونا 3:07 دقيقة الاتحاد المنستيري يبهر في كأس الاتحاد الإفريقي 0:47 دقيقة الركراكي يعلن قائمة المغرب لمواجهة البرازيل الودية 0:40 دقيقة بنفيكا يعزز صدارته للدوري البرتغالي 0:56 دقيقة أياكس أمستردام يواصل انتصاراته