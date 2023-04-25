تشافي: "ما حققه برشلونة هذا الموسم إنجاز أعتز به" من قبل beIN SPORTS April 25, 2023 22:23 1:13 دقيقة أكد تشافي إيرنانديث مدرب برشلونة أن الفريق يطمح للفوز بجميع المباريات خاصة وأنه يمتلك ميزة الابتعاد عن ملاحقه ريال مدريد الثاني بإحدى عشرة نقطة معتبراً أن ما حققه برشلونة هذا الموسم إنجاز يعتز به. مقابلات تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة تشافي إيرنانديث -آخر الفيديوهات 0:51 دقيقة لامبارد يعلن غياب ماونت وجيمس حتى نهاية الموسم 1:13 دقيقة تشافي: "ما حققه برشلونة هذا الموسم إنجاز أعتز به" 0:32 دقيقة برشلونة يواصل تحضيراته لمواجهة فاييكانو 1:31 دقيقة كاستيانوس يتحدث عن الـ"سوبر هاتريك" أمام الريال 4:43 دقيقة جيرونا يصدم ريال مدريد بـ"سوبر هاتريك" كاستيانوس 6:10 دقيقة العربي إلى نهائي كأس أمير دولة قطر 0:44 دقيقة توتنهام يعتذر لجماهيره 0:56 دقيقة هل يُبعد يوفي عن البطولات الأوروبية لعام ؟ 1:41 دقيقة لاعبو مانشستر سيتي جائعون للمزيد من الألقاب 3:23 دقيقة ريال مدريد يحل ضيفاً على جيرونا