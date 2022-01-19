تشافي: ديمبيلي أمام خيارين.. إما التجديد أو المغادرة من قبل beIN SPORTS January 19, 2022 18:39 0:47 دقيقة أكد تشافي إيرنانديث مدرب برشلونة أن أوصمان ديمبيلي أمام خيارين فقط حاليا ، إما أن يجدد مع برشلونة ، أو أن يغادر الفريق ، مؤكدا أنه لا يوجدُ أيُّ حل آخر لهذا الوضع. تقارير إخبارية الدوري الإسباني تشافي إيرنانديث أوصمان ديمبيلي -آخر الفيديوهات 0:25 دقيقة جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2:41 دقيقة ميلان ونابولي الأكثر تضرراً من غياب الأفارقة 1:19 دقيقة موسى في مقابلة حصرية مع beIN SPORTS 2:11 دقيقة لقاء حصري مع الحكمة التاريخية موكانسانغا 0:47 دقيقة ديمبيلي أمام خيارين.. إما التجديد أو المغادرة 0:46 دقيقة الحكومة الغانية تحقق مع أعضاء اتحاد الكرة المحلي 0:37 دقيقة حاتم بن عرفة ينتقل إلى ليل 0:25 دقيقة ميسي يغيب عن الأرجنتين أمام تشيلي وكولومبيا 1:13 دقيقة قطر تبلغ الدور الثاني من البطولة الآسوية بكرة اليد 2:57 دقيقة مدربُ برينتفورد يتحدّث عن مواجهة اليونايتد