وقال تشافي: "ثلاث نقاط بطعم المجد، بدا أن الفوز بها معقد للغاية بسبب طريقة سير الأمور في المباراة. كان أمامنا فريق رائع، فريق في دوري أبطال أوروبا. إنه فوز مذهل من شأنه أن يرفع معنوياتنا ويعطينا الكثير من الروح المعنوية لمواصلة التطور".

وأضاف: "دعونا نرى ما إذا كنت سأكون محظوظًا في المباريات القليلة القادمة. لا أعتقد أن الامرمتعلق بالحظ. الهدف الثاني كان شيئًا عملنا عليه. ولكن اليوم كنا أمام منافس مذهل وقد لعبوا مباراة رائعة

وختم: "بالنسبة لي الثقة، احترام النادي، الالتزام بأخلاقيات المهنة، العمل كفريق وأن نكون أسرة. هذه هي الأساسيات بالنسبة لي في الفريق وهي مهمة. ربما كان انتصار اليوم بسبب روح الفريق وإذا كان الأمر كذلك، فهو موضع ترحيب كبير. لذلك عندما لا نلعب بشكل جيد مثل اليوم، علينا أن نفوز أيضًا لأننا نادي برشلونة".