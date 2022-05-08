وقال: "ليس باستطاعة أحد القول إن هذا الفريق لا يمتلك روح المنافسة.. قاتلوا حتى النهاية، لم يكن الوضع هكذا في نوفمبر الماضي حيث كان من الممكن حينها أن نفقد فرصة التأهل إلى دوري الأبطال والدوري الأوروبي كذلك، لكن الأمور تغيرت بفضل اللاعبين".

وأضاف: "امتلكوا الثقة وحاولوا اللعب بطريقتنا قدر الإمكان. قدمنا مباريات رائعة.. هذا اللقاء كان متوازنا ولسنا سعيدين بذلك، لكن النتيجة النهائية مرضية. القدرة على المنافسة طول اللقاء والفوز على بيتيس في اللحظات الأخيرة أمر لابد من تقديره. لكننا برشلونة وهذا أقل ما يتوقع منا".

