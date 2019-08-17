تأتي أهمية ترتيب الدوري الإسباني في ظل المنافسة الشرسة على اللقب بين برشلونة البطل وأتلتيكو مدريد وصيفه وريال مدريد الذي استعاد مدربه الأسطوري زيدان.

ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم 2019 – 2020 يعد حاسماً في مسألة طموحات الأندية بشأن اقتناص اللقب المحلي أو التنافس على البطولات الخارجية.



وتربّص برشلونة بصدارة ترتيب الدوري الإسباني معظم مراحل الموسم المنصرم تاركاً بقية الأندية تحت الضغط وهو ما منحه حسم اللقب حتى قبل انتهاء الموسم.

وانطلقت مباريات الدوري الإسباني التي ستكون منقولة حصرياً عبر beIN SPORTS في السادس عشر من أب/أغسطس.

ترتيب الدوري الإسباني النهائي في الموسم السابق المركز النادي النقاط الأول برشلونة 87 الثاني أتلتيكو مدريد 76 الثالث ريال مدريد 68 الرابع فالنسيا 61



وستقدم قنواتنا تغطية مميزة اعتدتم عليها في السنوات السابقة تشمل استديوهات تحليلية لأهم المباريات في كل أسبوع إضافة إلى التقارير المميزة عن الفرق وتحضراتها لمبارياتها المقررة وفقاً لجدول ترتيب الدوري الإسباني.

وتتيح beIN SPORTS لمشتركيها ومشاهديها في الوطن العربي فرصة الإطلاع على أدق التفاصيل الخاصة بالفرق التي يشجعونها بفضل شبكة المراسلين الواسعة التي تملكها في إسبانيا.

وسيقوم مجموعة من معلقينا المميزين اللذين اعتدتم على التغني بعباراتهم والاستماع لكلماتهم، بالتناوب في التعليق على أهم مباريات الدوري الإسباني خلال الموسم.

ولن تكون تغطية beIN SPORTS لمباريات الدوري الإسباني ترتبط بجدوله والبث التلفزيوني وحسب، بل سيقوم الموقع الإلكتروني بنشر أبرز الإحصائيات والمقالات الخاصة عن المسابقة بالإضافة إلى تغطية حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.

