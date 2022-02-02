تراوري سعيد بالانتقال إلى برشلونة وجاهز لمساعدة الفريق من قبل beIN SPORTS February 2, 2022 18:33 1:10 دقيقة عبر أداما تراوري عن سعادته الكبيرة بعودته إلى ناديه الأم برشلونة، مؤكداً رغبتَه في مساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي لتقديم اللاعب لوسائل الإعلام بقميص النادي الكتالوني مقابلات الدوري الإسباني - La Liga برشلونة أداما تراوري -آخر الفيديوهات 0:54 دقيقة لابورتا مستغرب من موقف ديمبيلي ! 1:01 دقيقة دجوكوفيتش على رأس قائمة لوريس للأفضل في 2022 1:10 دقيقة تراوري سعيد بالانتقال إلى برشلونة 0:32 دقيقة فوز الصين على سويسرا في رياضة الكيرلينغ 0:37 دقيقة بينجامان ميندي يمثل أمام المحكمة 1:02 دقيقة باخ يُشيد بمنظّمي أولمبياد بكين الشتوي 1:00 دقيقة إقالة زيليكو بيتروفيتش من تدريب المنتخب العراقي 0:39 دقيقة الفرنسي بافيتيمبي غوميس يعود إلى غلطة سراي 9:08 دقيقة التونسي مرتضى بن وناس في لقاء حصري مع beIN SPORTS 0:44 دقيقة إصابة "موسيماني" مدرب الأهلي المصري بفيروس كورونا