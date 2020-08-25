تداعيات قرار ميسي التاريخي بالرحيل عن برشلونة من قبل beIN SPORTS August 25, 2020 22:09 5:23 دقيقة أثارت مطالبة الأسطورة ليونيل ميسي بمغادرة ناديه الإسباني برشلونة بشكل رسمي، ردود أفعال واسعة داخل المدينة الإسبانية، سواء على الصعيدين الرسمي أو الشعبي، فما هي تداعيات هذا القرار التاريخي. مقابلات الدوري السويسري الدوري الإسباني ليونيل ميسي برشلونة -آخر الفيديوهات 4:30 دقيقة هل من الممكن مشاهدة ميسي في الدوري الإنكليزي؟ 4:50 دقيقة ما هي احتمالات انتقال ميسي إلى إنتر ميلان؟ 4:30 دقيقة ما هي الأسباب الحقيقية وراء قرار رحيل ميسي؟ 9:45 دقيقة هل يعود ميسي إلى الأرجنتين؟ 5:23 دقيقة تداعيات قرار ميسي التاريخي بالرحيل عن برشلونة 9:45 دقيقة بوكا وريفر بليت يتدربان في "فقاعة صحية" 0:38 دقيقة مرسيليا يعلن عن الاشتباه بإصابات جديدة بكورونا 2:58 دقيقة برشلونة يؤكد تلقيه طلب ميسي مغادرة النادي 0:32 دقيقة مارتينيز يعلن تشكيلة بلجيكا استعداداً لدوري الأمم 3:58 دقيقة ليفربول يتعادل ودياً مع سالزبورغ