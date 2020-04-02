وأوضح أتلتيكو مدريد، القطب الثاني للعاصمة، في بيان أن "النادي سيقوم بتخفيض رواتب الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول للرجال، والفريق الأول للسيدات والفريق الرديف ما دامت حالة الطوارئ قائمة".

وكان أتلتيكو أعلن الأسبوع الماضي نيته تخفيض رواتب لاعبيه.

وتفرض إسبانيا، البلد الأوروبي الثاني الأكثر تضرراً من انتشار جائحة كورونا مع أكثر من 10 ألاف وفاة، إجراءات العزل الأكثر تشدداً في القارة العجوز منذ منتصف آذار/مارس الماضي وستستمر حتى 11 نيسان/أبريل الحالي.

وأوضح النادي أن لاعبي أتلتيكو سيساهمون أيضاً في رواتب 430 موظفاً آخر في النادي، تم تخفيض رواتبهم أيضاً، في إطار إجراء يسمح لأرباب العمل بتعليق العقود أو تقليل وقت العمل، وبالتالي تخفيض رواتب الموظفين.

وكان برشلونة المتصدر وحامل اللقب، أعلن الإثنين قراراً مماثلاً للاعبيه الذين قرروا تخفيض رواتبهم بنسبة 70 بالمئة أيضاً ما دامت حالة الطوارئ سارية المفعول، في إجراء سيسمح له بتوفير 14 مليون يورو بحسب تقديرات للنادي الكاتالوني.

