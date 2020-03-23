تخفيض رواتب النجوم في برشلونة بسبب كورونا من قبل beIN SPORTS March 23, 2020 11:06 1:17 دقيقة يسعى برشلونة إلى التخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية لوباء كورونا من خلال التخفيض في الوقت الحالي من رواتب نجومه مع العلم أن مستقبل بعض اللاعبين لن يكون مضموناً داخل النادي الكتالوني. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 32:27 دقيقة أبرز المحطات في مسيرة ليفربول هذا الموسم 2:07 دقيقة كيف يهتم نجوم الدوري التونسي بلياقتهم البدنية ؟ 1:10 دقيقة تصريحات فاتسكه تثير تفاعلا كبيرا في ألمانيا 1:17 دقيقة تخفيض رواتب النجوم في برشلونة بسبب كورونا 2:18 دقيقة ارتفاع الوفيات في إيطاليا يرفع من نسب إلغاء الدوري 0:29 دقيقة نابولي يؤجل عودته إلى التدريبات 0:39 دقيقة رئيس الجمعية الإيطالية للاعبين يثمّن قرار لاتسيو 1:42 دقيقة أكثر من 60% من اليابانيين يريدون تأجيل الأولمبياد 0:46 دقيقة كارل لويس يطالب بتأجيل أولمبياد طوكيو 2020 0:42 دقيقة تمديد تعليق النشاط الرياضي في الكويت بسبب كورونا