تحديث ملعب سانتياغو بيرنابيو بوتيرة متسارعة من قبل beIN SPORTS September 1, 2022 22:01 2:53 دقيقة في مدريد تتواصل أشغالُ التهيئة وتحديث ملعب سانتياغو بيرنابيو بوتيرة متسارعة، معقلُ ريال مدريد سيكتسي حلة جديدة سواء على مستوى سقفه المتحرك أو عشب الملعب ومختلف البنية التحتية. تقارير إخبارية سانتياغو برنابيو الدوري الإسباني ريال مدريد -آخر الفيديوهات 2:42 دقيقة مانشستر يونايتد يؤكد صحوته بتغلّبه على ليستر سيتي 1:44 دقيقة سلوفينيا تهزم ليتوانيا في بطولة أوروبا لكرة السلة 2:53 دقيقة تحديث ملعب سانتياغو بيرنابيو بوتيرة متسارعة 5:21 دقيقة شفيونتيك إلى الدور الثالث من دون عناء 0:31 دقيقة مجموعة beIN الإعلامية تعلن نقلها كأس سوبر لوسيل 0:22 دقيقة باريس سان جيرمان يضم سولير من فالنسيا 0:35 دقيقة كاراباس يفوز بالمرحلة 12 من طواف إسبانيا 1:02 دقيقة النسخة الأصلية لكأس العالم تحطّ الرحال في إيران 0:32 دقيقة غاي ينتقل من باريس سان جيرمان إلى إيفرتون 0:26 دقيقة آخر أخبار الميركاتو الصيفي