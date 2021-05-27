تباين آراء الصحفيين بشأن رحيل زيدان عن ريال مديد من قبل beIN SPORTS May 27, 2021 19:04 2:30 دقيقة تباينت أراء الصحفيين حول قرار رحيل زين الدين زيدان عن ريال مدريد حيث وصفه البعض بالمتوقع فيما يرى البعض الآخر أن النادي مطالب بالتعاقد مع مدرب يملك تاريخا مع النادي. تقارير إخبارية الدوري الإسباني ريال مدريد زين الدين زيدان -آخر الفيديوهات 3:35 دقيقة قمّة مرتقبة بين الأهلي ونهضة بركان 1:02 دقيقة هكذا تفاعلت الجماهير مع خبر مغادرة زيدان! 0:45 دقيقة 26 لاعباً في لائحة المنتخب المغربي 5:55 دقيقة آخر المستجدات بشأن عودة أليغري لتدريب يوفنتوس 0:36 دقيقة إنتر يتفق مع سيموني إنزاغي ولاتسيو يؤكد رحيله 7:48 دقيقة أبرز ردود الأفعال بعد مغادرة زيدان لريال مدريد 2:30 دقيقة تباين آراء الصحفيين بشأن رحيل زيدان عن ريال مديد 0:39 دقيقة الإيطالي بيتيول يفوز بالمرحلة 18 من طواف إيطاليا 0:29 دقيقة تومي بول إلى نصف نهائي دورة بارما 0:27 دقيقة دجوكوفيتش إلى نصف نهائي دورة بلغراد