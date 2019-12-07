بين تيرشتيغن وغريزمان.. "أسيست" مبهر وإنهاء أنيق من قبل beIN SPORTS December 7, 2019 21:24 0:35 دقيقة قدّم حارس مرمى برشلونة مارك أندري تيرشتيغن تمريرة حاسمة "أسيست" مثالية لزميله المنطلق أنطوان غريزمان ليدوّن هدفاً أولاً مثالياً في مرمى مايوركا يعكس تمرّس الحارس الألماني بفن إخراج الكرة. مارك أندريه تير شتيغن أنطوان غريزمان -آخر الفيديوهات 4:34 دقيقة لاتسيو يكبد يوفنتوس خسارته الأولى ويحصن صدارة إنتر 0:33 دقيقة "ريشة" سواريز ولوحة كتالونية رابعة في شباك مايوركا 4:50 دقيقة احتفال برشلونة ميسي يزداد بريقاً بالعودة للصدارة 0:26 دقيقة الوداد يسقط في فخ التعادل للمرة الثانية توالياً 0:39 دقيقة الزمالك يتخطى بريميرو وينفض غبار ثلاثية مازيمبي 0:42 دقيقة بن سبعيني نسي تسديد ركلة الجزاء ضد بايرن 0:35 دقيقة بين تيرشتيغن وغريزمان.. "أسيست" مبهر وإنهاء أنيق 1:03 دقيقة ميسي يقدم كرته الذهبية لجماهير كامب نو 1:22 دقيقة سولشاير لا يهتم بالاستحواذ ويتحسر على إضاعة الفرص 4:39 دقيقة جمال الشريف يرد على اعتراضات غوارديولا التحكيمية