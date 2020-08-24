بيليغريني يشيد بلاعبي ريال بيتيس من قبل beIN SPORTS August 24, 2020 19:32 0:40 دقيقة قال التشيلي مانويل بيليغريني، المدرب الجديد لنادي ريال بيتيس الإسباني، إنه خرج بانطباع جيد عن أغلب لاعبي الفريق مع بداية فترة التحضيرات، مشيرا إلى أنه يستعد قريبا للإعلان عن قائمة الموسم المقبل. تقارير إخبارية مانويل بيليغريني ريال بيتيس الدوري الإسباني -آخر الفيديوهات 0:42 دقيقة بيرلو يخضع لفحص كورونا قبل انطلاق تحضيرات يوفنتوس 0:40 دقيقة بيليغريني يشيد بلاعبي ريال بيتيس 0:51 دقيقة تشيفيرين يثني على "نظام التجمع" ويلمح باستمراره 0:57 دقيقة عودة بايرن البطل إلى ميونيخ في ظل غياب الجماهير 0:31 دقيقة تقارير: بولت مصاب بفيروس كورونا 0:37 دقيقة إلتشي إلى دوري الأضواء 3:41 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 1 0:53 دقيقة لوف يهنئ لاعبي بايرن 0:35 دقيقة تسيتسيباس بسهولة إلى ثالث أدوار دورة سينسيناتي 1:21 دقيقة راك 1: كومان أبلغ سواريز أنه لن يعتمد عليه