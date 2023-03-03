بيليغريني يتحدّث عن إصابة نجم ريال بيتيس نبيل فقير من قبل beIN SPORTS March 3, 2023 13:52 1:01 دقيقة اعترف مانويل بيليغريني مدرب ريال بيتيس بصعوبة فقدان نجم الفريق نبيل فقير في هذه الفترة من الموسم مشيراً بأن عليهم التأقلم في هذه الفترة الحاسمة. مقابلات مانويل بيليغريني ريال بيتيس نبيل فقير الدوري الإسباني -آخر الفيديوهات 0:42 دقيقة تأهل كوييو وتابيا إلى نصف النهائي 0:40 دقيقة اليابان تتغلب على الصين والسعودية تتخطى قيرغيزستان 2:42 دقيقة استئناف الدوري التركي بعد الزلزال الذي ضرب البلاد 1:01 دقيقة بيليغريني يتحدّث عن إصابة نجم ريال بيتيس نبيل فقير 2:02 دقيقة فورتاليزا يتخطّى ديبورتيفو مالدونادو 5:32 دقيقة رسالة تهديد لميسي في حال عودته إلى روساريو 0:38 دقيقة ريال سوسييداد يبحث عن الفوز من بوابة قاديش 2:51 دقيقة المنتخب التونسي ينشد تجاوز عقبة نظيره الكونغولي 1:14 دقيقة قمّة منتظرة بين بوروسيا دورتموند ولايبتسيغ 0:51 دقيقة الأهلي لن يشارك بالبطولة العربية للأندية