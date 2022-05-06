بيليغريني: "المباريات المتبقية بمثابة نهائيات" من قبل beIN SPORTS May 6, 2022 21:12 0:53 دقيقة أكد مانويل بيليغريني، مدربُ ريال بيتيس، أن المبارياتِ المقبلة بما فيها مباراةُ برشلونة هي بمثابة نهائيات مشيراً في الوقت ذاته إلى أن فريقَه سيحاول الفوزَ أمامَ خصم صعب. مقابلات مانويل بيليغريني ريال بيتيس -آخر الفيديوهات 0:53 دقيقة بيليغريني: "المباريات المتبقية بمثابة نهائيات" 0:44 دقيقة تشافي: "نريد الحصول على مقعد في دوري الأبطال" 0:50 دقيقة تين هاغ: "التركيز منصب على العمل مع أياكس" 1:21 دقيقة رانغنيك: "سأنتظر نهاية الموسم للحديث مع تين هاغ" 1:28 دقيقة صلاح سعيد بجائزة رابطة الكتاب الرياضيين 0:24 دقيقة آينتراخت فرانكفورت يعلن إصابة هينتيريغير 0:31 دقيقة تقارير: برشلونة يقترب من تجديد عقد غافي 0:30 دقيقة دجوكوفيتش يبلغ نصف النهائي 1:23 دقيقة سايس يشيد بتعاون طاقم الفريق خلال شهر رمضان 2:12 دقيقة باريس سان جيرمان يسعى لحسم لقب دوري كرة اليد