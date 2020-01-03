ورفع الفريق الأندلسي رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث، متقدماً بثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد الذي يستقبل ليفانتي السبت، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد وصيف برشلونة المتصدر والذي يحلّ ضيفاً على خيتافي.

وعاد إشبيلية إلى نتائجه المتقلبة إذ فاز مرة وحيدة في آخر أربع مباريات.

وافتتح الفريق الباسكي التسجيل باكراً عبر أندر كابا بتسديدة ذكية خادعة من داخل المنطقة (15)، لكنّ إشبيلية عادل في الدقيقة 60 بهدف من نيران صديقة سجله أوناي نونييس محاولاً إبعاد كرة عرضية.

وفي مباراة ثانية، سجّل المهاجم التركي الشاب أنس أونال ثنائية مانحاً فريقه بلد الوليد الرابع عشر، نقطته الـ21، أمام ضيفه ليغانيس (14 نقطة) وصيف القاع 2-2.

وتخلف بلد الوليد باكراً على أرضه بهدف الدنماركي مارتن برايثوايت بمواجهة الحارس (4)، قبل أن يعادل أونال المعار من فياريال من مسافة قريبة (8).

وسريعاً أيضاً، استعاد روكي ميسا تقدم ليغانيس الذي لم يخسر في أربع مباريات، قبل أن ينقذ أونال (22 عاماً) بلد الوليد الباحث عن فوز أول في سبع مباريات بهدف التعادل في الدقيقة 79.

وأصبح أونال أول لاعب يسجل ثنائية لبلد الوليد في الدوري منذ خافي غيرا ضد ريال بيتيس في آيار/مايو 2014.