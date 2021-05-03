وسجل إينياكي ويليامز هدف الفوز لبيلباو في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، فرفع رصيد فريقه إلى 45 نقطة في المركز التاسع بعد أن حقق انتصاره الحادي عشر مقابل 12 تعادل و11 هزيمة.

من جانبه تجمد رصيد إشبيلية عند 70 نقطة بفارق 6 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر وأربع نقاط خلف ريال مدريد وبرشلونة صاحبي المركزين الثاني والثالث على التالي.

وتشهد المرحلة المقبلة، مواجهتين ناريتين بين رباعي المقدمة حيث يحل إشبيلية على النادي الملكي فيما يستضيف النادي الكاتالوني القطب الآخر من العاصمة مدريد.

تفاصيل المباراة

وفرض إشبيلية هيمنته على المباراة من دون أن يترجم فرصه حيث هدد بكرة وصلت من خيسوس نافاس على الرواق الأيمن نحو الجهة الأخرى داخل المنطقة تابعها الكرواتي إيفان راكيتيتش رائعة "على الطائر" بيسراه مرت قريبة من القائم الايسر (20).

وأتيحت فرصة أخرى للفريق الأندلسي عبر رأسية قوية من المغربي يوسف النصيري إثر عرضية من الأرجنتيني ماركوس أكونيا، تصدى لها الحارس أوناي سيمون (24).

واصل بطل يوروبا ليغ 2020 هيمنته في الشوط الثاني ووصلت عرضية من نافاس إلى الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس داخل المنطقة تابعها مقصية جميلة بجانب القائم (62)، قبل أن تعلو تسديدة قوية من راكيتيتش من خارج المنطقة العارضة بقليل (65).

وواصل سيمون تألقه في المباراة وتصدى لتسديدة قوية من أكونيا من خارج المنطقة (76).

وعاقب بيلباو إشبيلية على الفرص المهدرة واندفاعه إلى الأمام في الدقائق الاخيرة في محاولة لخطف الفوز وشن مرتدة وصلت على إثرها الكرة إلى وليامز من البديل الآخر أويهان سانسيت تابعها في الشباك (90).

