أليكس بيرينغير سجل الهدف الأول عند الدقيقة 32 قبل أن يضاعف النتيجة أسيير فيا ليبري قبل نهاية الوقت الأصلي بأربع دقائق وقلص خوسيه بوماريس النتيجة بهدف لإلتشي في الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع.

صار رصيد الفريق الباسكي 44 نقطة في المركز الثامن، بينما إلتشي في المركز 15 برصيد 32 نقطة.

من جهته دون ريال بيتيس فوزاً عريضاً على ضيفه أوساسونا بأربعة أهداف لهدف.

وتقدم الأندلسيون بهدفين في الشوط الأول وقع عليهما هداف الفريق خوانمي في الدقيقتين 34 وفي الوقت البديل عن الضائع، ليتمكن أوساسونا من تقليص الفارق بعدها بواسطة الكرواتي أندي بوديمير في الدقيقة 65، لكن بيتيس نجح في إعادة توسيع الفارق لهدفين عبر البرتغالي ويليام كارفاليو في الدقيقة 82، قبل أن يختتم أليكس مورينو رباعية فريقه قبل النهاية بدقيقتين رافعاً رصيد بيتيس للنقطة 53 في المركز الخامس.

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