بيكيه يؤكد على صعوبة المرحلة الحالية من قبل beIN SPORTS May 11, 2020 21:33 0:44 دقيقة أكد جيرارد بيكيه لاعب برشلونة صعوبة المرحلة التي يعيشونها حالياً من خلال العودة إلى التدريب بطريقة فردية، مشيراً إلى أن استئناف المنافسة أمر مناط برابطة الليغا والظروف المحيطة. -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة أتلتيكو مدريد يواصل استعداداته لاستئناف الموسم 0:55 دقيقة راموس سعيد بقرب عودة الدوري الإسباني 0:44 دقيقة لاعبو بايرن ميونيخ يدخلون معسكراً مغلقاً 0:44 دقيقة بيكيه يؤكد على صعوبة المرحلة الحالية 1:15 دقيقة العمل مستمر في ملعب راس أبو عبود "تحفة المونديال" 0:31 دقيقة حارس مرمى ريال بيتيس يعلن إصابته بفيروس كورونا 0:44 دقيقة "آس": رابطة الليغا تنوي استئناف الموسم في 12 يونيو 0:39 دقيقة قرارات مهمة للاعبين والمدربين في الدوري التونسي 1:20 دقيقة أدلة جديدة على تناول المنشطات داخل المنتخب الروسي 2:09 دقيقة ريال ينوي تخفيض الرواتب بنسبة 30% في الموسم المقبل