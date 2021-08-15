بيكيه في ثوب المسؤول من قبل beIN SPORTS August 15, 2021 22:48 1:41 دقيقة أكد جيرارد بيكيه بأن تخفيض راتبه ليس إلا واجباً تجاه ناديه الأم مشيراً أن كوادر الفريق سينسجون على منواله لأن الجميع مطالبون بأن يكونوا على قلب رجل واحد. مقابلات الدوري الإسباني برشلونة جيرارد بيكيه -آخر الفيديوهات 3:40 دقيقة مرسيليا يهدر الفوز أمام بوردو 1:41 دقيقة بيكيه في ثوب المسؤول 5:07 دقيقة برشلونة يتجاوز امتحان ريال سوسييداد بنجاح 4:16 دقيقة كوريا يقود أتلتيكو مدريد للفوز على سلتا فيغو 1:46 دقيقة نوفيل يفوز برالي بلجيكا 3:34 دقيقة حامل اللقب مانشستر سيتي يسقط في ملعب توتنهام 0:39 دقيقة أتلتيكو مينيرو البرازيلي يضم دييغو كوستا 1:03 دقيقة وست هام يخطف النقاط من ميدان نيوكاسل 0:38 دقيقة أنجيه يدكّ شباك ليون المنقوص بثلاثية نظيفة 0:37 دقيقة بيندر يتوّج بسباق جائزة النمسا