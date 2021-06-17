بيريز يكيل المديح للقائد راموس في مؤتمر رحيله عن ريال مدريد من قبل beIN SPORTS June 17, 2021 13:39 6:46 دقيقة انتقى فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد كلماته بعناية فائقة في مؤتمر وداع قائد الفريق الملكي سيرجيو راموس. مقابلات ريال مدريد سيرجيو راموس فلورنتينو بيريز -آخر الفيديوهات 6:50 دقيقة راموس يجهش بالبكاء خلال وداعه ريال مدريد 6:46 دقيقة بيريز يكيل المديح للقائد راموس 1:03 دقيقة أتشيربي: "قدّمنا مباراة جيدة" 0:52 دقيقة مانشيني: "الفضل يعود للاعبين فقط" 1:25 دقيقة باريلا يمتدح مدربه مانشيني 4:09 دقيقة المنتخب الإيطالي أول المتأهلين إلى ثمن النهائي ! 0:38 دقيقة ريال مدريد يعلن رحيل قائده سيرخيو راموس 0:59 دقيقة رامسي: "نحن في موقف مميز" 2:59 دقيقة رضا فرنسي عن الفوز ضد ألمانيا 1:50 دقيقة بايل سعيد بالفوز ومتفائل بالتأهل