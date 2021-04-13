وأفاد الفريق "الملكي" في بيان نشره مساء الإثنين - صباح الثلاثاء "تم التصديق على ترشيح واحد فقط من قبل اللجنة الانتخابية بموجب المادة 40 من النظام الاساسي الساري للنادي، وأعلن فلورنتينو بيريز رودريغيز رئيساً".

واجتمعت اللجنة الانتخابية للنادي المدريدي الثلاثاء بعد انقضاء مهلة الإثنين، المحددة من أجل إقفال باب تقديم طلبات الترشحيات لرئاسة ريال.

وتم انتخاب اللائحة التي يترأسها بيريس لتنتهي عملية الانتخاب بعد أقل من ربع ساعة على بدايتها، بحسب ما شدد بيان النادي.

وهي الولاية الرابعة توالياً لبيريز والسادسة بعد أن كان ترأس النادي في فترة سابقة.

ويراهن بيريز في ترشحه على إنهاء أعمال الترميم في ملعب "سانتياغو - برنابيو"، إدارة الشؤون المالية للنادي في ظل جائحة فيروس كورونا، والتعاقد إما مع مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي أو مهاجم بوروسيا دورتموند النرويجي إرلينغ هالاند.

وكان قد اعيد انتخاب رجل الأعمال والمهندس والسياسي السابق بيريز رئيساً للنادي في عام 2009 بعد مرور أول خلال حقبة ضمت كوكبة من النجوم "غالاكتيكوس" في ولايته الاولى بين 2000 و2006.

وأعيد انتخابه بالتزكية مرة ثانية في عام 2013، وثالثة في حزيران/يونيو 2017.

في الاجمالي، تجاوز بيريز رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "آيه اس سي" للهندسة المدنية، حاجز 18 عاماً له في سدة رئاسة الـ "ميرينغي".