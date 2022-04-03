وحسم برشلونة مباراته القوية أمام ضيفه إشبيلية بهدف دون رد يوم الأحد في المرحلة الثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني.

وكان برشلونة الطرف الأفضل في معظم مجريات المباراة إلا أنّ نتيجة التعادل بقيت هي السائدة حتى الدقيقة الثانية والسبعين بفضل تألق المغربي ياسين بونو حارس إشبيلية وسوء طالع لاعبي برشلونة.

وراوغ بيدري عدة لاعبين من إشبيلية (من خلال عملية التمويه بالتسديد) من حافة منطقة الجزاء في مناسبتين قبل أن يرسل الكرة على يمين بونو مانحاً التقدم للفريق الكاتالوني (72).

وواصل برشلونة سلسلة نتائجه المميزة مع مدربه تشافي بالفوز السادس توالياً في الليغا، والذي أتى بعد فوزه بالجولة الماضية في الكلاسيكو على غريمه ريال مدريد 4-0.

ورفع برشلونة رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع إشبيلية وأتلتيكو مدريد علماً أنّه لعب مباراة أقل.

ويبتعد برشلونة عن ريال مدريد المتصدر بفارق 12 نقطة.