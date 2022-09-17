وقال الناقد في برنامج تلفزيوني إسباني، بدرو برافو، إنّ هذا الاحتفال ينم عن عدم احترام المنافس، مشبها هذا التصرف بسلوك القرود، ما أثار انتقادات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي اعتبرت التعليق عنصرياً.

وبعدها، أوضح برافو عبر تغريدة أنّه استخدم هذا التشبيه ليعبر عن أنّ اللاعب "يقوم بأمور غبية".

وتابع "أريد أن أوضح أن تعبير يلعب كالقرد الذي أسأت استخدامه لوصف رقصة فينيسيوس احتفالا بالتسجيل كان مجازياً: ""نظراً لأنني لم أقصد الإساءة لأحد، فأنا أعتذر من كلّ قلبي، عذراً!".

وأصدر ريال مدريد بيانا لدعم فينيسيوس: "يود ريال مدريد التعبير عن تأثره ودعمه لفينيسيوس جونيور، لاعب يعتبر كرة القدم نهجاً للحياة من خلال الفرح والاحترام والروح الرياضية، كرة القدم أكثر رياضة عالمية ويجب أن تكون نموذجاً للقيم".

