وانتصر قاديش على بلد الوليد 2-0 يوم الجمعة ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني.

وأنعش أصحاب الأرض فرصتهم في البقاء بفضل هذا الانتصار على بلد الوليد الذي يعاني من أجل ضمان مقعد له في الليغا أيضاً.

وأهدر ألكاراث فرصة افتتاح التسجيل لقاديش من ركلة جزاء (36) لكن لاعب الكونغو الديمقراطية بونغوندا سجّل هدفين في أقل من 10 دقائق منح بهما الفوز لقاديش.

ووجد بونغوندا الحل لصمود دفاع بلد الوليد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء (69) قبل أن يضيف هدف تأكيد الفوز من ركلة جزاء (76).

وطُرد الكاميروني هونغلا من طرف بلد الوليد في الدقيقة الثمانين.

ورفع قاديش رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع عشر مؤقتاً فيما توقف رصيد الخاسر عند 35 نقطة في المركز السابع عشر.