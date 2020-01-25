بوسكيتس يتحدّث عن "تكتيك" كيكي سيتين من قبل beIN SPORTS January 25, 2020 18:49 2:05 دقيقة أكد سيرجيو بوسكيتس ضرورة التأقلم مع طريقة لعب وأفكار المدرب الجديد كيكي سيتين . -آخر الفيديوهات 1:46 دقيقة ماكسي غوميز "المميز" سعيد بتحقق الفوز على برشلونة 0:25 دقيقة ساوثمبتون يفرض "الإعادة" على توتنهام 2:02 دقيقة كيكي سيتين: "برشلونة كان سيئاً" 2:05 دقيقة بوسكيتس يتحدّث عن "تكتيك" كيكي سيتين 0:53 دقيقة صنداونز يكتفي بالتعادل مع بيترو أتلتيكو 3:09 دقيقة اينتراخت فرانكفورت يصفع لايبزيغ المتصدر 4:17 دقيقة فالنسيا يزعزع أركان برشلونة – سيتين 0:41 دقيقة الهلال يضغط على النجم والأهلي بفوزه في زيمبابوي 2:15 دقيقة هل ينهي يونايتد الموسم بين الأربعة الكبار؟ 2:31 دقيقة قمة بين قطر والبحرين في نصف نهائي آسيا لكرة اليد