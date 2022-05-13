بنزيمة يواصل التميز ويعادل رقم راؤول غونزاليس من قبل beIN SPORTS May 13, 2022 15:46 2:59 دقيقة عادل نجم ريال مدريد، كريم بنزيمة رقم الأسطورة السّابق للفريق راؤول غونزاليس بلانكو، كثاني أكثر الهدّافين في تاريخ النادي الملكي. تقارير إخبارية الدوري الإسباني ريال مدريد كريم بنزيمة -آخر الفيديوهات 2:59 دقيقة بنزيمة يواصل التميز ويعادل رقم راؤول غونزاليس 1:26 دقيقة تمثال.. تكريماً للأرجنتيني أغويرو 0:34 دقيقة سابالينكا تتجاوز أنيسيموفا وتبلغ نصف نهائي روما 0:31 دقيقة زفيريف يبلغ نصف نهائي روما 0:43 دقيقة الأندية الروسية تلجأ إلى "كاس" بشأن عقوبات اليويفا 2:40 دقيقة موقعة مرتقبة بين الوداد وبيترو أتلتيكو 1:26 دقيقة فاران يصف موسمه الأول مع مانشستر يونايتد بالإيجابي 0:30 دقيقة فابينيو يغيب عن صفوف ليفربول أمام تشيلسي 1:06 دقيقة "كاف" يجدّد تمسّكه بإقامة نهائي الأبطال في المغرب 0:43 دقيقة كونتي: "كنا تحت ضغط كبير"