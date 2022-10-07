ويستعد الميرينغي لملاقاة خيتافي غدًا السبت في إطار المرحلة الثامنة من منافسات الليغا.

وقرّر مدرب فريق العاصمة الإسبانية، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إراحة الدولي الفرنسي استعدادًا للمباريات التي تنتظر الفريق أمام شاختار دونيتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا ومواجهة الكلاسيكو أمام الغريم برشلونة في السادس عشر من الشهر الجاري.

وكان بنزيمة قائد ريال مدريد، تعرّض لإصابة في الفخذ الأيمن خلال فوز فريقه على سلتيك بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا في السادس من الشهر الماضي لكنه عاد وشارك في مباراتي أوساسونا (الدوري الإسباني) وشاختار دونيتسك (دوري أبطال أوروبا).

وفيما يلي قائمة الفريق الملكي لمواجهة خيتافي :





