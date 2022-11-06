ولا يزال بنزيمة يشعر بعدم الارتياح بعد إصابته في الفخذ الأيسر وذلك قبل أسبوعين فقط من انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة "لن يلعب غدا لأن المشاعر ليست جيدة، لقد تدرب يوم الجمعة وبدا جيدا ثم واجه بعض المشاكل، لذا لن يكون متاحا" لمباراة الاثنين.

وعاد بنزيمة الى الملاعب في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي ضد سلتيك الإسكتلندي بعد أن غاب عن ثلاث مباريات بسبب إجهاد عضلي في فخذه الأيسر حيث دخل في الدقيقة 62 بدلاً من البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وقال أنشيلوتي بعد تلك المباراة إن بنزيمة يشعر بالسعادة وبالتالي سيكون متاحًا للمباراة ضد رايو فاييكانو. لكن يومي السبت والأحد لم يتدرب الدولي الفرنسي مع زملائه، واكتفى بالتمارين الفردية.