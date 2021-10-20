وأبلغت هيئة الدفاع المحكمة أن الواجبات المهنية لمهاجم ريال مدريد حالت دون حضور بنزيمة للجلسة، بينما استنكر الاتهام غيابه، وتضم قائمة المتهمين في القضية أربعة أشخاص آخرين كانوا قد حضورا في اليوم الأول من المحاكمة التي تستمر لثلاثة أيام.

ويذكر أن بنزيمة يواجه تهماً بالمشاركة في محاولة ابتزاز زميله ماتيو فالبوينا على خلفية شريط فيديو غير أخلاقي الأمر الذي كان أدى إلى استبعاد اللاعبين من منتخب "الديوك" منذ أواخر عام 2015 قبل عودة مهاجم ريال مدريد بعد قرابة ستة أعوام في نهائيات كأس أمم أوروبا الأخيرة.

