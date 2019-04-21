جاءت أهداف كريم بنزيمة في مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو 3-0 اليوم الأحد بمثابة الرد القوي والقاسي على كلّ من طالب بمهاجم آخر ليكون مكانه في الموسم المقبل.

وحصد ريال مدريد الفوز على حساب ضيفه أتلتيك بلباو بثلاثية نظيفة ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين ليرفع رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن جاره أتلتيكو مدريد.

وسجلت أهداف كريم بنزيمة الثلاثة في الدقائق 47 و76 و90 بصناعة أسينسيو والكرواتي لوكا مودريتش والويلزي غاريث بيل على التوالي.

وأصبح كريم بنزيمة اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف على التوالي في تاريخ ريال مدريد (8 أهداف).

كما أن ثلاثية كريم بنزيمة هي الأولى مع ريال مدريد في جميع المنافسات منذ كانون الأول/ديسمبر 2015 أمام رايو فايكانو في الدوري الإسباني.

وسجّل كريم بنزيمة 11 هدفاً أمام أتلتيك بلباو في جميع المنافسات وهو منافسه المفضل.

ورفع بنزيمة غلته إلى 30 هدفاً في مختلف المسابقات مع النادي الملكي، وبات على بعد هدفين من أفضل رصيد تهديفي مع ريال مدريد، والذي حققه في موسم 2011-2012 بتسجيله 32 هدفاً.